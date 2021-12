Le gouvernement bruxellois dégage une aide d'1 million d'euros pour les discothèques

Constatant que la situation sanitaire se détériorait trop rapidement, le Comité de concertation (Codeco) a décidé vendredi dernier de refermer les discothèques et les dancings, un secteur qui n'avait pu rouvrir que le 1er octobre dernier, après quasi un an et demi de fermeture liée au Covid-19. Selon la secrétaire d'Etat bruxelloise en charge de la Transition économique, Barbara Trachte, le gouvernement bruxellois a donc décidé, de soutenir ces entreprises totalement fermées depuis le 28 novembre.