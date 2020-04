Le gouvernement bruxellois donne son feu vert à la recapitalisation de finance.brussels

En effet, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale s'est accordé ce jeudi sur une augmentation de son capital de l'ordre de 160 millions d’euros , soit le triple des finances actuelles. Desquels 107 environ seront assumés par les pouvoirs publics , "au prorata de 26,4 millions d’euros par an", a fait savoir l'exécutif régional dans la foulée de sa réunion en matinée.

Appel aux privés

Pour le montant restant, finance.brussels se tournera vers le privé. D'abord vers ses actionnaires actuels, à savoir P&V (7,31%), BNP Paribas Fortis (6,96%), ING Belgique (4,81%), Ethias (3,91%), Belfius (3,05%) et KBC Private Equity (0,80%). Mais aussi, et c'est une bonne nouvelle souligne le patron de l'invest, de tout autre acteur intéressé, notamment du côté des family offices. Ce qui est rendu possible du fait que "le capital autorisé va aussi être revu à la hausse", souligne Pierre Hermant.