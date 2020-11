Le gouvernement bruxellois prend la main sur le devenir du Quartier Nord

Ça grenouille ferme sur le Quartier Nord, avec des projets immobiliers en pagaille. Le gouvernement bruxellois annonce vouloir jouer les arbitres pour mettre un peu d'ordre dans tout ça.

Pour répondre aux enjeux qui se bousculent actuellement sur le Quartier Nord, le gouvernement bruxellois vient de créer un groupe de pilotage co-dirigé sur papier par le ministre-président Rudi Vervoort (PS) et le secrétaire d’État à l’Urbanisme Pascal Smet (sp.a). Celui-ci aura pour mission de "coordonner le développement de ce morceau de ville limité par la petite ceinture au sud, le canal à l’ouest et l’avenue de la Reine et la rue Royale à l’est."

"Le potentiel de la zone reste largement inexploité. Nous voulons en faire demain un quartier urbain exemplaire." Marc Debont Porte-parole de Pascal Smet

"Pour le moment, il pleut des demandes de permis d’urbanisme sur cette zone. En ordre dispersé jusqu’ici. On veut pouvoir, en concertation avec tous les acteurs concernés, mettre de l’ordre et de la cohérence dans ce qui se dessine sur cette zone stratégique. Un peu comme on l’a fait précédemment sur la zone du canal…", explique Marc Debont, porte-parole de Pascal Smet.

Une "cicatrice" datant des années 60

Au cabinet du secrétaire d’État à l’Urbanisme, on se dit aussi concerné que motivé par les enjeux croisés de cette zone régionale stratégique qu’on veut pouvoir redéfinir dans le détail endéans 4 ans. "Le Quartier Nord est une cicatrice laissée par les coupes à blanc des années 1960. Les abords de la gare du Nord restent cependant une des zones les plus accessibles de Belgique, voire d’Europe; ils ne sont qu’à un jet de pierre du centre. Cela reste donc sur papier un endroit idéal pour y habiter, travailler, étudier ou se détendre... Mais le potentiel de la zone reste largement inexploité. Nous voulons en faire demain un quartier urbain exemplaire."

Même son de cloche dans l’entourage du ministre-président où l’on ajoute à l’unisson que la co-construction et la participation citoyenne sont des éléments essentiels dans la réalisation des grands projets urbains. "Cela doit permettre aux futurs aménageurs de répondre au mieux aux besoins du territoire et d’assurer un échange permanent avec la population", insiste Rudi Vervoort.

Trop rares habitants

La première phase du plan consistera en une consultation citoyenne menée par Perspective.brussels, le centre d’expertise en charge de la stratégie de développement territorial pour la Région. Lancée dès la semaine prochaine pour un mois, celle-ci visera à impliquer les acteurs du quartier et ses trop rares habitants, en soutenant et en complétant ce qui a déjà été initié çà et là, de manière ordonnée ou pas (initiatives baptisées LabNorth ou up4North notamment).

4 ans Le gouvernement bruxellois se donne 4 ans pour changer durablement les contours du Quartier Nord et y redessiner un quartier urbain exemplaire.

"Cela dépasse les futurs projets immobiliers qui se bousculent pour l’instant sur le périmètre urbain concerné et la nouvelle donne liée à la crise sanitaire. Le pôle proche de la gare du Nord restera demain le moteur du quartier. Il faut donc bien baliser toutes les pièces du puzzle qui se mettent en place, espaces publics compris. Et y arrimer la ligne de tram en site propre sur l’axe Bolivar en direction du canal via le nouveau pont Susan Daniel sur lequel il circulera en direction de la rue Picard. D’ici peu, nous aurons là un nouvel axe de mobilité urbain qui va changer la donne", ajoute Marc Debont (cabinet Smet).

Un "machin" de plus?

Du côté des grands propriétaires locaux, porteurs de projets et associations de quartier, on espère que ce nouveau "machin" politique et administratif - qui mettra autour de la grande table 4 cabinets, 7 administrations et 3 communes de couleurs différentes - sera un moteur et non un frein. Et on croise les doigts, vu l’urgence renforcée par la crise actuelle.