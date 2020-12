Le gouvernement bruxellois s'accorde sur la taxation kilométrique intelligente

Avec SmartMove, le gouvernement bruxellois veut mettre en place une taxe de circulation variable en fonction de l'usage du véhicule. Il tient une conférence de presse à ce sujet ce jeudi midi.

Le ministre-président Rudi Vervoort et les ministres Sven Gatz, Elke Van den Brandt, Alain Maron et Bernard Clerfayt tiennent, ce jeudi midi, une conférence de presse sur une proposition d'introduction de SmartMove, le tarif kilométrique intelligent en Région de Bruxelles-Capitale. Le plan SmartMove présente deux volets: une étude de faisabilité et des études d'impact, d'une part, et l'ordonnance établissant une taxe de lutte contre la congestion du trafic automobile, d'autre part.

Souvenez-vous, à peine installée comme nouvelle ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen) avait fait part, dans nos colonnes, de sa volonté de faire évoluer les taxes liées à la possession d'un véhicule vers une taxation dite intelligente et modulée en fonction de l'usage. Un an plus tard, cette réforme de la fiscalité automobile est sur le point de se concrétiser. Le projet, baptisé SmartMove, a été confié à deux administrations - Bruxelles Environnement et Bruxelles Fiscalité - qui ont élaboré un nouveau modèle fiscal.

Levée de boucliers

Les discussions autour du projet risquaient d'être houleuses. Quelques jours après l'annonce, les députés wallons de la majorité et de l'opposition avaient déposé une motion pour exiger qu'une concertation soit menée avec le gouvernement bruxellois au sujet de SmartMove. Des réactions très virulentes étaient venues de toutes parts.

L'opposition au projet était venue aussi des rangs du PS bruxellois, ce qui pouvait signer la fin de SmartMove tel que développé par Bruxelles Fiscalité et Bruxelles Environnement. "La proposition des deux administrations est déséquilibrée. En l'état, on n’approuvera pas ce texte", annonçait Ridouane Chahid fin octobre.

Le tarif dépendra de l'heure et du type de véhicule, en fonction de ses chevaux fiscaux (cylindrée).

Pour le chef de groupe PS au parlement bruxellois, une série de balises présentes dans l'accord de gouvernement de juillet 2019 n'étaient pas respectées. "L'accord disait que la fiscalité automobile doit être repensée, en passant de la possession à l'usage. Personne ne remet en cause ce principe. En revanche, l'accord précisait qu'il ne devait pas y avoir d'impact social négatif et qu'un accord de coopération entre les Régions serait privilégié. À l'heure actuelle, ces critères ne sont pas rencontrés", avait-il ajouté.

Comment ça marchera?

Comme annoncé dans la déclaration de politique régionale, il est question de supprimer la taxe de mise en circulation et la taxe de circulation pour introduire un tarif basé sur l'usage d'une voiture ou d'une camionnette sur l'ensemble du territoire de la Région bruxelloise.

Le tarif dépendra de l'heure et du type de véhicule, en fonction de ses chevaux fiscaux (cylindrée). Si l'on résume grossièrement, l'addition sera salée pour les automobilistes au volant de voitures puissantes qui circulent beaucoup durant les heures de pointe.

7 Chevaux fiscaux Jusqu'à sept chevaux fiscaux, on ne paie rien comme tarif de base tandis qu'à partir de 20 chevaux fiscaux, on le multiplie par six.

Le modèle fiscal actuellement sur la table repose sur un tarif de base par jour d'utilisation auquel s'ajoute une composante kilométrique. Le tarif journalier varie selon les horaires: les heures de pointe (de 7h à 10h et de 15h à 19h); les heures creuses (de 10h à 15h) et la période de nuit et de week-end, pour laquelle il n'y aura rien à payer.

Le montant de 1 euro pour l'heure de pointe et de 0,50 euro pour l'heure creuse est multiplié par un chiffre allant de zéro à six en fonction des chevaux fiscaux. Jusqu'à sept chevaux fiscaux, on ne paie rien comme tarif de base tandis qu'à partir de 20 chevaux fiscaux, on le multiplie par six. À cela s'ajoute une redevance par kilomètre parcouru: 0,18 euro/km en heure de pointe et 0,09 euro/km en heure creuse.

On ignore à ce stade si les motos seront concernés par cette taxation kilométrique. Les administrations ont souligné l'impact moindre de ce mode de transport sur la congestion. Elles ont proposé dès lors un tarif journalier nul et un montant divisé par deux pour la composante kilométrique.