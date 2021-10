Le gouvernement bruxellois se décharge des trottinettes sur les communes et le Parlement

Trottinettes, vélos, scooters... Selon le comptage de Bruxelles Mobilité en janvier dernier, on compte désormais environ 4.500 engins de micro-mobilité partagés dans la capitale. Un boom qui s'accompagne de critiques grandissantes concernant l'encombrement des trottoirs.

En 2019, le précédent ministre de la Mobilité Pascal Smet (one.brussels) avait pris un arrêté de gouvernement visant à préciser les règles d'utilisation de ces engins en libre-service. La concertation avec les 19 communes avait débouché sur la création de quelques "no parking zones" parmi lesquelles la zone Unesco, la Grand-Place, les abords des trois grandes gares et certains parcs.

Cette législation n'a toutefois pas permis de calmer l'irritation suscitée par les trottinettes auprès d'associations de PMR et de riverains. Face à l'inaction de la Région depuis le scrutin de 2019, plusieurs communes ont pris les devants . Berchem fut la première à agir en juillet, en annonçant la saisie de tous les engins gênant le passage des piétons, suivi de près par Uccle qui a enlevé de l'espace public plus de 80 trottinettes ces deux derniers mois . À Evere, 49 drop-off zones où les trottinettes devront obligatoirement être stationnées viennent d'être définies.

Auditions au Parlement

Dans son accord de majorité, le gouvernement de Rudi Vervoort (PS) avait pourtant déclaré qu'il accentuerait le cadre réglementant l'usage des vélos et des trottinettes partagées, au travers d'un mécanisme d'octroi de licence. Il était notamment question d' affecter les redevances à la création de stationnement en voirie pour engins . Mais jusqu'ici, la ministre bruxelloise de la Mobilité ne s'est pas attelée à faire évoluer cette législation.

Lors d'une commission au Parlement bruxellois fin septembre, Elke Van den Brandt (Groen) a toutefois reconnu qu'il était nécessaire d'adapter l'ordonnance, car celle-ci n'est plus suffisante pour répondre aux enjeux actuels. Sous prétexte qu'il s'agit d'une thématique régulièrement abordée au Parlement et que cela touche tant la majorité que l'opposition, l'écologiste a décidé de laisser l'initiative aux députés . Ceux-ci organiseront des auditions du secteur avant de plancher sur un texte.

"Il faut renforcer le mécanisme de licences, notamment en tenant compte du caractère écologique et durable du matériel utilisé."

Dans l'opposition, les libéraux espèrent faire entendre leurs propositions visant à faire des engins partagés un véritable pilier de la mobilité . "Il faut renforcer le mécanisme de licences, notamment en tenant compte du caractère durable du matériel utilisé. On veut encourager le marché à aller dans la bonne direction. Une fois octroyée, la licence serait valable cinq ans au lieu de trois, le but étant d'ancrer chez nous les bons acteurs", indique David Weytsman (MR).

Le parlementaire souhaite aussi affiner le mécanisme de redevance. "On plaide pour un montant de base plus élevé, avec des réductions pour les opérateurs qui font l'effort de couvrir tout le territoire régional. Aujourd'hui, les quartiers les plus décentrés sont les moins bien desservis par ces nouveaux opérateurs. C'est la double peine!"