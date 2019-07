Le gouvernement bruxellois veut doubler la part modale du vélo, le secteur applaudit

Un premier chiffre a donc été lancé par le nouveau gouvernement, celui de doubler la part modale du vélo dans les cinq ans. Du côté du secteur, on apprécie forcément l’initiative et on y croit. "Je pense qu’on pourrait même encore aller plus loin", explique Pierre de Schaetzen, le cofondateur de Billy Bike, l’entreprise de partage de vélos qui compte 300 bicyclettes à disposition dans la capitale. "Depuis six mois, il y a une évolution dans la culture. Avant, la domination de la voiture faisait que chaque démarche pour le développement du vélo était bloquée par l’argument 'il n’y a pas de cyclistes à Bruxelles, pourquoi investir pour eux?'. Ce n’est plus le cas et de véritables politiques peuvent donc se mettre en place", explique le cofondateur de Billy Bike.