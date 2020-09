Le label énergétique se modernise

Dites au revoir aux labels complexes. Afin d'être en phase avec les progrès en termes de performance énergétique et de stimuler la fabrication d'appareils plus économes, les étiquettes énergétiques font peau neuve.

Exit les classifications "A+", "A++" et "A+++" qui pouvaient semer la confusion auprès des consommateurs. Place à sept classes uniques de performances, qui s'étendront de "A" à "G". Cette nouvelle classification concerne pour l'heure quatre catégories d'appareils: les lave-linge et lave-linge séchants ménagers, les téléviseurs et écrans d'ordinateur, les appareils de réfrigération et les lave-vaisselle ménagers. À partir du 1er septembre, les lampes électriques viendront s'y ajouter.