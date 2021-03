Le logement social redevient une priorité de Beliris

Outre la mobilité et l'image de Bruxelles, la ministre fédérale en charge de Beliris Karine Lalieux (PS) évoque la cohésion sociale parmi les axes prioritaires du futur avenant.

Des travaux de rénovation de 52 logements sociaux, situés dans la rue du Relais à Ixelles, ont débuté ce lundi. Les façades de ces sept blocs en briques rouges conçus en 1925 par l'architecte Joseph Caluwaers subiront des interventions minimalistes. À l'intérieur, en revanche, il s'agira de rénovation lourde, dans l'optique d'obtenir une plus grande diversité des typologies (du studio à l'appartement trois chambres) et de prévoir un espace extérieur privé pour la plupart des habitations. Pour les études et les travaux, comptez 9,2 millions d'euros, dont 98% à charge de Beliris.