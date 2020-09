Le nouveau centre de formation de la police de Bruxelles à l’enquête publique

Citydev.brussels à la manœuvre

Une convention avait été signée l’an dernier entre citydev.brussels et la Ville de Bruxelles pour construire rapidement ce nouveau centre de formation, répondant au nom de code K9-4 Polbru, avenue De Béjar à Neder-Over-Heembeek (site Mercator), en bordure d’un quartier dédié aux activités industrielles urbaines et situé entre Ring et canal.

C’est l’association momentanée Assar Architects/VK Group/CIT Blaton qui avait été désignée dans la foulée pour mener à bien ce projet très technique. Les nouvelles infrastructures (7.600 mètres carrés bâtis) soumises actuellement à l’enquête sont prévues pour accueillir les formations théoriques et pratiques spécifiques, notamment les exercices de tir divers (15 couloirs), les salles dédiées aux techniques Dojo et d’autodéfense et les locaux de la brigade canine. À ce propos, des chenils intérieurs et extérieurs sont également au programme pour accueillir une brigade de 50 chiens. Ceux actuellement situés dans le bois de la Cambre et dans le parc d’Osseghem seront centralisés dans le nouveau QG de Neder-Over-Heembeek, qui sera ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour garantir une utilisation optimale des nouvelles infrastructures promises depuis plus de 10 ans.