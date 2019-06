Le parcours du Tour à Bruxelles sera infranchissable en voiture

Pour effectuer de courtes distances à l’intérieur de la Région bruxelloise, ce sont donc la marche, le vélo et la trottinette qui sont recommandés par Bruxelles Mobilité . À plusieurs endroits sur le parcours du Tour, du personnel sera habilité à organiser le passage d’une zone à l’autre des piétons et des personnes ayant opté pour un mode de déplacement doux. Des parkings vélo de grande capacité seront proposés sur les principales zones d’attraction: le "fan park", les points de départ et d’arrivée.

Les cartes avec les tracés, les perturbations et les conseils sont d’ores et déjà disponibles sur les sites web de la Stib et de Bruxelles Mobilité. Mais des informations seront communiquées en temps réel sur les applications des sociétés de transport public et sur les comptes Twitter de Bruxelles Mobilité et de la zone de police Bruxelles-Ixelles.