Le parquet fait appel du jugement d'acquittement des hébergeurs

Le parquet général de Bruxelles a fait appel contre le jugement rendu en décembre dernier dans le dossier des hébergeurs de migrants . Il conteste les acquittements des quatre citoyens et résident belges, a indiqué samedi à l'agence Belga la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés.

Celle-ci s'étonne de cette décision alors que les substituts du procureur du Roi avaient eux-mêmes requis à l'audience l'acquittement de deux des "hébergeurs". La justice "se trompe de combat", estime-t-elle. "Alors qu'il s'agissait d'un jugement d'apaisement, rappelant que la solidarité n'est pas un crime, l'appel du procureur général, derrière lequel il est difficile de ne pas voir de pressions politiques, en revient à jeter de l'huile sur le feu de la mobilisation citoyenne qui n'en sera que d'autant plus forte", a réagi par communiqué Mehdi Kassou, porte-parole de la Plateforme citoyenne. "Nous restons plus motivés que jamais et rappelons que cette justice aveugle se trompe de combat en voulant punir la solidarité", a-t-il ajouté.