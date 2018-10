Le patron d'Actiris recadré par le gouvernement bruxellois

Grégor Chapelle , patron d’Actiris, s’en était plaint dans les colonnes de L’Echo à la fin du mois d’août . L’organisme d’accompagnement des demandeurs d’emploi bruxellois peine parfois à attirer et à conserver un personnel bien formé en raison du statut du fonctionnaire , pas suffisamment attractif, estimait le socialiste. Chez Actiris, une centaine de postes vacants cherchent toujours preneurs et preneuses . Cet amer constat a-t-il conduit Grégor Chapelle à jouer un peu avec les règles pour augmenter la rémunération de 12 de ses collaborateurs?

Des engagements illégaux, selon les syndicats

Le gouvernement bruxellois semble suivre l’avis des syndicats qui avaient déjà interpellé Grégor Chappelle. Un courrier pour le moins sévère du front commun en atteste. "Il nous revient qu’une quinzaine de contractuels déjà engagés ont signé un nouveau contrat de travail en qualité d’expert, écrivaient SLFP, CSC, CGSP au directeur général le 13 août dernier. Sauf à ce que vous nous démontriez le contraire, nous n’avons vu ni sur le site d’Actiris ni sur le site régional de diffusion des offres d’emploi l’ouverture de ces postes. Or vous ne pouvez ignorer qu’il s’agit là d’une obligation…" Et les syndicats d’appuyer ces dires sur une disposition légale garantissant "le principe constitutionnel de l’égalité de tous devant l’emploi public". Ce qu’a fait la direction d’Actiris est donc illégal donc du point de vue du front commun qui déplore au passage des failles dans le contrôle interne au sein de l’institution.

Grégor Chappelle répondait dans un long courrier le 29 août avec, en introduction, les arguments déployés dans l’interview qu’il accordait à L’Echo quatre jours plus tôt. "Ces excellents collaborateurs nous quittent pour des fonctions avec des salaires nettement plus attractifs", écrit-il. Il explique ensuite que le comité de direction d’Actiris était "impuissant" face à cette situation. Du moins jusqu’à l'arrivée du statut 3.0 de la fonction publique bruxelloise (une réforme pilotée par la secrétaire d’Etat socialiste Fadila Laanan). Il permet, pour les contractuels, de proposer des grades de promotion réservés aux statutaires à des "conseillers" contractuels ainsi que des contrats revalorisés "pour des missions nettement définies". "Le conseil de direction a donc fait usage de cette possibilité aussi rapidement que possible", précise Grégor Chapelle dans sa lettre. Il assume qu’il s’agissait de revaloriser les conditions d’un personnel déjà engagé à l’aide d’un nouveau contrat sans appel à candidatures. La solution "la plus juste" qui est également soutenue par une disposition légale, défendait le directeur d’Actiris. "Nous comprenons votre étonnement face à une pratique nouvelle rendue enfin possible", avait-il dit aux syndicats. Cette vision des choses a donc été retoquée par la tutelle régionale qui juge cette façon de faire irrégulière.