Le permis de conduite B "bruxellois" contesté

La secrétaire d’État bruxelloise à la Sécurité routière, Bianca Debaets (CD & V) sera-t-elle obligée de faire machine arrière sur son arrêté relatif à la formation à la conduite et l’examen de conduite pour la catégorie de véhicules à moteur B ? Selon nos informations, l’administration fédérale de la Mobilité et des Transports a introduit un recours au conseil d’État (CE) contre le texte qui doit entrer en vigueur en novembre prochain .

D’après l’administration, l’arrêté bruxellois empiète sur les compétences fédérales dans la mesure où il traite notamment de la détermination des connaissances et des aptitudes nécessaires pour conduire des véhicules. Or, ce domaine reste réservé au Fédéral, malgré le transfert aux Régions de la formation à la conduite, des auto-écoles et des centres d’examen.