Le plan B de la SNCB pendant les travaux sur l'axe Nord-Midi

A partir de la mi-octobre et pendant un mois, l'ensemble du trafic passant par la gare de Bruxelles-Midi sera fortement fragilisé en raison de travaux de modernisation du système de signalisation dans les voies du coté sud de Bruxelles-Midi. Pour limiter au maximum les désagréments pour leurs usagers, la SNCB et Infrabel ont présenté leur plan de transport alternatif.

La SNCB et Infrabel ont présenté leur plan de transport alternatif dans le cadre de la dernière étape du chantier de modernisation de l'axe Nord-Midi. Ces travaux, qui auront lieu du 14 octobre au 11 novembre inclus, limiteront fortement la capacité de la jonction bruxelloise. Tous les axes vers et traversant Bruxelles sont concernés par ce plan alternatif :

"En raison de la diminution temporaire du nombre d'aiguillages, il sera en effet impossible de mettre en place des itinéraires alternatifs en cas de perturbation", explique le gestionnaire de réseau qui précise que les équipes d'Infrabel et de la SNCB seront renforcées afin d'intervenir au plus vite en cas d'incident.

Du 14 octobre au 8 novembre, durant les jours de semaine en heures de pointes

Durant les week-ends des 19-20 et des 26-27 octobre

Durant les week-ends des 1-2-3 et 9-10-11 novembre

Il sera toujours possible de se déplacer dans la Région bruxelloise et vers Brussels Airport en train, à raison de:

Plan de communication

Dès ce 24 septembre, la SNCB lancera un plan de communication à destination des voyageurs via son site internet et son application. Le planificateur de voyages de la SNCB tient d'ores et déjà compte des nouvelles adaptations. Par ailleurs, pour assurer la gestion du flux de voyageurs et les informer au mieux, la SNBC va renforcer la présence des membres de son personnel de quai et en gare. La Stib va également mettre du personnel d'accompagnement supplémentaire à Bruxelles-Ouest et à Mérode.