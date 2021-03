Le plan de Bruxelles pour rendre ses données intelligentes

La Région bruxelloise se dote enfin d’une stratégie en matière de données. Une plateforme d'échange de données entre administrations va voir le jour.

À Bruxelles, l'échange de données entre administrations a longtemps été compliqué, la faute à un carcan administratif pas très agile. Les choses sont sur le point de changer puisque le gouvernement régional a validé en fin de semaine dernière une stratégie en matière de données proposée par le ministre Clerfayt (DéFI). L’idée est simple : organiser et mieux utiliser les données issues des administrations publiques; la réalisation s'annonce quant à elle un chouia plus compliquée.

À Bruxelles, la masse de données générées par les administrations régionales et locales est gigantesque, "mais on n’exploite pas encore leur potentiel" dixit Bernard Clerfayt. "Pour l’instant chaque administration travaille dans son coin", selon le ministre de la transition numérique. Pour sortir de ce schéma, la Région se dote donc d’une stratégie propre pour fixer un cadre commun et harmoniser les pratiques. L'Echo a pu prendre connaissance de ce cadre.

"Il faut amener cette culture numérique au sein de nos administrations." Bernard Clerfayt Ministre bruxellois de la transition numérique

On y retrouve trois axes majeurs. La Région va d’abord établir un catalogue de toutes les données existantes pour les cartographier et décider quel traitement leur accorder, autrement dit: sont elles-utilisables et à qui seraient-elles utiles ? C’est le CIRB (Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise) qui est à la manœuvre pour cette étape. Il profite de cette tournée des administrations pour expliquer les bonnes pratiques en matière de gestion des données. Un point où pèche encore la Région: "Il y a un vrai travail à ce niveau-là, il faut amener cette culture numérique au sein de nos administrations", reconnaît le ministre.

Exploiter les données pour faciliter la vie du citoyen

Une fois le cadastre réalisé, la stratégie bruxelloise prévoit la mise place d’un "régime de gestion des données" pour harmoniser leur utilisation dans les administrations. On parle ici d’organiser, archiver et créer un langage commun pour pouvoir les échanger entre les administrations. Dernier point essentiel de la stratégie, la mise sur pied d’une plateforme bruxelloise d’échange de données. C’est cette plateforme sécurisée et uniquement accessible aux administrations qui va permettre d’exploiter au maximum les données des Bruxellois. "Elle sera complètement opérationnelle fin 2022", annonce Bernard Clerfayt.

"Si vous avez déjà donné une donnée à une administration régionale, il n’y a pas de raison qu’on vous la redemande une seconde fois ailleurs." Bernard Clerfayt Ministre bruxellois de la transition numérique

Concrètement, cette stratégie pourra donner lieu à des réutilisations de données. Prenons par exemple le cas de Smartmove, la future taxe kilométrique de la Région bruxelloise. Le projet va permettre via les smartphones ou des boîtiers intelligents dans les voitures de connaître presque l’ensemble des déplacements effectués dans la capitale en voiture. "Au delà de leur utilité première, ces données, une fois anonymisées, pourront être utiles à la Stib, aux taxis et aux autres administrations publiques." Il s'agit d'un premier pas vers une véritable smartcity voulue par Bernard Clerfayt.

Donner une seule fois une donnée

L’idée est que cette meilleure gestion profite aussi au citoyen en lui proposant un service de meilleure qualité. "Si vous avez déjà donné une donnée à une administration régionale, il n’y a pas de raison qu’on vous la redemande une seconde fois ailleurs." Mais qui dit données, dit aussi sécurité. "La stratégie appliquera le GDPR à la lettre. Ce que nous mettons en place n’ira pas trop vite, respectera les procédures et passera via l’APD (Autorité de protection des données, NDLR)", affirme Bernard Clerfayt.