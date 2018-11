Le plan de mobilité du piétonnier sera revu à la ville de Bruxelles

Les nouveaux partenaires de la majorité à la Ville de Bruxelles (PS, Ecolo-Groen, DéFI, change.brussels) ont présenté la future équipe appelée à prendre le gouvernail de la commune. Autre majorité, autres accents: l’amélioration de la qualité de l’air et le climat occuperont une place de choix dans les objectifs des six prochaines années.

Les nouveaux partenaires de la majorité bruxelloise qui sera mise en place dans quelques jours ont présenté ce jeudi la future équipe appelée à prendre le gouvernail de la plus vaste commune de la capitale. Leur programme pour les six ans à venir mise essentiellement sur le déploiement de services et d'équipement sociaux, culturels, sportifs, ... à dix minutes de chez soi.