Le prix de 10€ par titre-service constitue un plafond pour la majorité des utilisateurs bruxellois

Malheureusement, cet engouement croissant pour les titres-services va de pair avec un coût budgétaire de plus en plus important pour les pouvoirs publics . Le coût brut du dispositif s’élevait à 253,1 millions d’euros en 2019 pour la Région bruxelloise, soit une augmentation de 5,6% par rapport à l'année précédente.

"Grâce à ce dispositif, des travailleurs auparavant sans statut disposent à présent de droits sociaux. Il n'en reste pas moins que ce système pèse lourd sur les finances de la Région bruxelloise, car elle subsidie tous les utilisateurs qui achètent des titres-services alors que les effets retours profitent au Fédéral", résume le ministre bruxellois de l'Emploi qui annonçait, il y a un an, dans les colonnes de l'Écho vouloir diviser par deux la croissance annuelle du coût des titres-services supporté par la Région bruxelloise .

"C'est pourquoi je veux réformer le système afin de le pérenniser en maintenant le niveau d’emploi et en limitant l'augmentation exponentielle du volume des titres-services . Quand? Nous faisons actuellement face à une crise sociale et économique importante, il y a d'autres urgences à gérer, mais nous y travaillerons dans les prochains mois", affirme Bernard Clerfayt (DéFI).

Pour mener cette réforme délicate, une enquête a été menée auprès de 2.000 utilisateurs dans le but d’analyser leur avis par rapport à cinq modifications réglementaires envisagées.

Quelles réactions engendrerait une hausse du prix des titres-services, moyen le plus évident pour réduire le coût pour les pouvoirs publics? Près de 60% des utilisateurs ne modifieraient pas leur consommation face à une augmentation du prix de 9€ à 9,50€ tandis qu'ils sont 23,6% à déclarer qu'ils réduiraient leur consommation. Seuls 3,1% arrêteraient totalement leur consommation dans un tel cas de figure.

Les réactions seraient encore plus négatives si le prix d’un titre passait directement de 9€ à 10€ : 10,7% arrêteraient d'en consommer et 31,7% diminueraient leur nombre. De plus, le montant de 10€ semble représenter un seuil psychologique important pour les utilisateurs puisqu’ils ne sont que 16,6% à déclarer qu’ils accepteraient de payer davantage pour un titre-service.