Le projet Neo 2 mis sur pause

Les organisateurs de salons et foires (Batibouw, Salon de l'Auto...) ont demandé au bourgmestre Philippe Close (PS) de rouvrir le débat sur le centre de congrès du Heysel.

Batibouw, Salon de l’Auto, Agribex, Seafood, Labelexpo, Busworld... ces six organisateurs de salons et foires au Heysel remettent en cause la pertinence du projet Neo 2 et, par conséquent, sa rentabilité, révèle Le Soir ce jeudi.

"Nous tirons la sonnette d'alarme. Il est encore temps d'éviter la gabegie financière et l'aberration économique qui se profilent avec le projet Neo 2", écrivent-ils. "Le projet remonte à 2007. Il repose sur la conception, aujourd’hui largement dépassée, d’un centre de convention unifonctionnel… Il ne correspond plus aux attentes du marché et ne pourra jamais se rentabiliser. S’il est mis en œuvre, il pèsera durablement sur les finances bruxelloises."

Ces six organisateurs estiment qu'il serait plus judicieux d'injecter l'argent public dans le Palais des expositions plutôt que dans le centre de conventions. "D’autant que les infrastructures de Brussels Expo requièrent de manière urgente des adaptations, qu’elles auront d’autant plus de mal à financer si elles sont cannibalisées" par le nouveau site. "Poursuivre Neo 2 aurait immanquablement des conséquences négatives", estiment-ils.

Ce jeudi, un contrat entre Cofinimmo/CFE et la SCRL Neo devait être signé, pour le développement de la deuxième phase de Neo 2. Via ce partenariat public-privé, les deux sociétés doivent financer, construire et entretenir le site qui revient, dans vingt ans, à la Ville de Bruxelles. Ville qui doit payer une redevance annuelle au consortium. Mais sur le montant de cette redevance (18 à 19 millions par an), les administrateurs publics ont calé.

Certains s'interrogent aussi sur les possibilités d'un Palais 12 rénové - à moindres coûts que la construction de Neo 2 - qui offrirait la même capacité pour un centre de congrès.

Les négociations ont donc, pour l'heure, été suspendues avec Cofinimmo. Ce mercredi, le conseil d'administration de Neo a décidé de commander une étude de faisabilité économique du centre de convention, dont les premières conclusions sont attendues pour fin juin et les définitives pour septembre. Mettant ainsi le projet sur pause.

Ajoutez à cela les élections régionales qui se déroulent le 26 mai... l'avenir de ce projet n'a jamais été aussi incertain.