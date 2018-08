Le ring, on l'élargit ou pas?

Les partisans du ring élargi prônent une fluidification du trafic. Ses opposants craignent une détérioration de la qualité de l’air. Au milieu, la Région et les communes bruxelloises ne savent plus quoi penser.

Après Jette et Forest, c’est à Bruxelles-Ville de donner son avis sur l’élargissement du ring de Bruxelles. Enfin d’essayer de donner son avis. Vendredi, l’échevine de la Mobilité et des Travaux publics, Els Ampe (Open Vld) indiquait que sa commune se positionnait favorablement au projet, sous réserve de certaines conditions. Une annonce très vite nuancée par son bourgmestre, Philippe Close. Il précise que la Ville de Bruxelles n’a pas pris position et se rangera derrière l’avis de la Région bruxelloise. Il ajoute que ce n’est pas aux communes de décider:

"Je ne veux pas qu’il y ait vingt avis différents. Le ring ne s’arrête pas aux frontières d’une commune. La maturité nous dicte d’agir dans le cadre d’un dialogue de Région à Région, au risque, dans le cas contraire, de paraître ridicule."

Mais la Région bruxelloise ne communique que très peu sur le dossier. Impossible de savoir si elle donnera un avis favorable ou non.

En juin et juillet derniers, une enquête publique a permis aux citoyens et aux organisations de faire part de leurs remarques sur le projet. Mais ni les 19 communes bruxelloises ni les 5 ministres du gouvernement régional n’ont réussi à se mettre d’accord sur une réponse. Si du côté des communes, on pense pouvoir arriver à une position commune avant la fin du mois d’août, du côté de la Région, aucune échéance n’a encore été prévue.

Il faut dire que les avis sont mitigés quant à l’agrandissement du ring. Pour la Flandre, c’est tout vu: l’agrandir permettra de fluidifier le trafic et d’en améliorer la sécurité. Mais dans la capitale, certains craignent une augmentation du nombre de voitures en ville et une dégradation de la qualité de l’air. C’est, en tout cas, l’avis des communes de Jette et de Forest, directement touchées par les travaux et des organisations environnementales comme Bruxsel’AIR et Greenpeace.

Pour De Werkvennootschap en charge du projet, ces critiques viennent d’une mauvaise connaissance du sujet. Selon l’entreprise, l’élargissement du ring devrait permettre au contraire aux automobilistes qui prennent les routes secondaires pour éviter le ring d’y revenir. Le trafic dans les communes serait diminué et la qualité de l’air s’améliorerait. Des alternatives comme le vélo ou les transports en commun sont aussi prévues par le projet.

Pas de travaux sans l’accord de la Région

L’élargissement du ring, voté par la Flandre en 2013, a pour but de désengorger le ring. Dans la pratique, les portions entre l’E40 vers Gand et l’A12 et entre l’E19 et l’E40 vers Louvain atteindront 10 bandes. La portion entre l’A12 et l’E19 n’en comptera plus que 8. La circulation sera séparée en trafics local et de transit. En tout, ce seront 20 kilomètres de voiries qui seront modifiés. Mais dans ces 20 kilomètres, 880 mètres sont administrés par la Région bruxelloise. Aucune rénovation ne peut être réalisée sans l’approbation de Bruxelles.

En 2013, à l’annonce de l’adoption du projet, la Région bruxelloise ne cache pas sa déception. Elle aurait aimé être concertée avant que la décision ne soit prise. Elle demande alors une réunion interrégionale de toute urgence. Depuis lors, les négociations sont au point mort tandis que le projet se concrétise. Les opposants s’impatientent de plus en plus face à l’absence de communication de la Région sur le dossier.

La Région a encore tout son temps pour prendre une décision. Selon De Werkvennootschap, le dossier ne sera pas finalisé avant 2020. Les avis reçus lors de l’enquête publique doivent encore être analysés et une évaluation des effets du projet sur le milieu doit être menée dans les prochains mois. Une deuxième enquête publique sera lancée entre mai et juillet 2019. D’ici là, de nouvelles études permettront de mieux connaître les effets de se projet sur le trafic et la qualité de l’air à Bruxelles.