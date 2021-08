Le secteur de l'horeca se divise à propos du covid safe ticket

"Nous voulons trouver un accord avec le gouvernement bruxellois pour que le secteur puisse redémarrer, sinon, on aura une image catastrophique de Bruxelles à l'étranger et la plupart des événements internationaux quitteront Bruxelles", nous a expliqué Fabian Hermans. Pour la fédération, ce covid safe ticket est la meilleure solution afin de pouvoir maintenir les établissements ouverts sans restrictions. "Le gouvernement bruxellois doit réagir avant mercredi. Ce covid safe ticket est une porte de sortie digne pour tout le monde", a encore expliqué le président de la Fédération horeca Bruxelles, qui précise tout de même que cette façon de faire devra être laissée à la libre appréciation des établissements.

L'horeca ne veut pas jouer les gendarmes

Du côté du Collectif resto-bar Bruxelles , on sent que la question divise les troupes. Interrogée sur ce point, Liza Miller , la gérante du Pantin à Bruxelles et cofondatrice du Collectif se dit – à titre personnel – tout à fait opposée à la mise en place du covid safe ticket.

Au niveau du Collectif, né au début de la crise du Covid-19, on sent que la question est sensible, mais la position officielle, à ce stade, est celle de la neutralité. "Les autorités veulent imposer au secteur quelque chose qu'ils ne font pas eux-mêmes", regrette-t-elle. On l'a compris, des discussions devront encore avoir lieu dans les prochains jours entre les autorités bruxelloises et le secteur, afin de dégager une piste qui accorderait tout le monde.