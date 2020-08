Le sort du Bois de la Cambre divise les communes bruxelloises

La Ville de Bruxelles, les communes voisines du Bois et la Région se sont réunies, à distance, ce mercredi, pour dessiner le sort qui sera réservé au Bois de la Cambre à la rentrée .

Le grand espace vert du Sud de la Région, à la fois lieu de détente et porte d'accès à Bruxelles pour les automobilistes venant du Brabant, avait été rendu totalement piéton au début du confinement. La Ville, gestionnaire du site, veut ainsi offrir un lieu de détente, sans voiture, aux habitants des environs.

Face à la levée de boucliers de certaines communes avoisinantes, dont Uccle et Rhode-Saint-Genèse, et aux embarras de circulation dans le quartier, la Ville revoit sa copie début juin et rouvre la boucle Nord aux automobilistes. La boucle Sud reste, elle, piétonne.