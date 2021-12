Le télétravail est possible pour 45% des salariés en Région bruxelloise

La proportion bruxelloise de postes télétravaillables dépasse la moyenne nationale, notamment car la capitale concentre beaucoup de sièges sociaux et d’administrations.

Fuite de la classe moyenne et commerces en souffrance dans des quartiers de bureaux désertés: le télétravail généralisé aura-t-il la peau de Bruxelles ? "On a parfois eu un peu l'impression que c'était panique à bord lorsque cette question était abordée et c'est pour cela que l'on a essayé d'objectiver les choses", déclare Benjamin Wayens. Ce chercheur de l'ULB a signé avec des collègues du département d’économie appliquée (Dulbea) et de l'Institut de gestion de l'environnement et de l'aménagement du territoire (Igeat) une étude sur les impacts du télétravail en Région bruxelloise.

Les auteurs se sont tout d'abord penchés sur le potentiel de cette pratique dans la capitale. Pour ce faire, il a fallu croiser le secteur économique et la profession

exercée par le travailleur bruxellois afin d’établir la part des professions télétravaillables. "Le seul secteur d'activités ne suffit pas, car on a plus tendance à télétravailler à Bruxelles qu'ailleurs. Dans le secteur de la chimie, par exemple, on aura essentiellement des tâches de management et R&D à Bruxelles, tandis qu'à Feluy on aura davantage des activités de production", explique Benjamin Wayens.

-22% d'espace par employé à Bruxelles À Bruxelles, l’espace par employé serait réduit de 22% à terme au sein des entreprises participant à l’enquête. C'est bien plus qu'en Flandre (-6%) et qu'en Wallonie (-6%).

La méthode a permis d'établir que le télétravail est possible pour un peu moins d'un salarié sur deux (45%) en Région bruxelloise. Cette proportion est supérieure à la moyenne nationale (30 %), notamment parce que la capitale concentre beaucoup de sièges sociaux et d’administrations. Si l'on applique ensuite le scénario qui se dégage actuellement selon lequel les employés télétravaillent en moyenne deux jours par semaine, cela signifie, dans un scénario maximaliste, que l'on perdrait 18% des journées de travail effectuées à Bruxelles.

Ce qui pourrait donc entraîner une réduction de la surface des bureaux. Bruxelles serait la plus touchée par ce phénomène: elle enregistrerait une diminution d’espace par employé au sein des entreprises participant à l’enquête de 22%, contre 6% en Flandre et 4% en Wallonie. Ce qui est dû à la concentration des administrations publiques et de grandes et très grandes entreprises, dans les secteurs financiers et bancaires, des assurances, des ressources humaines et de la consultance.

"À terme, la baisse des surfaces de bureau pourrait impacter les recettes régionales liées au précompte immobilier." Maxime Fontaine Chercheur en économie appliquée

Pour autant, les auteurs ne parient pas sur un effondrement spectaculaire des espaces de bureau, mais plutôt sur une obsolescence accélérée des immeubles les moins adaptés aux nouvelles formes de travail telles que le flex-office.

Effets rebonds en mobilité

En matière de mobilité et d'environnement, les impacts sont aussi nuancés. Dans un premier temps, la diminution des déplacements domicile-travail est souvent perçue comme quelque chose de positif. Or, il faut veiller à ne pas sous-estimer les effets rebonds, tels que des reports de déplacements concentrés autour du domicile ou la consommation accrue d'énergie à la maison sans que la consommation énergétique des bureaux se réduise de manière équivalente, puisqu'il faut garder des locaux opérationnels pour les salariés qui se rendent quand même sur le lieu de travail.

L'impact du télétravail sur les finances publiques ne devrait pas se faire ressentir dans l'immédiat, estime Maxime Fontaine, du Dulbea. "À terme, la baisse des surfaces de bureau pourrait impacter les recettes régionales liées au précompte immobilier. Il faudrait alors aussi être attentif à certaines communes pour lesquelles la taxe sur les bureaux représente des recettes importantes. Sur l'impôt des personnes physiques, c'est encore l'incertitude. En cas d’augmentation de l'exode urbain, ces recettes baisseraient, mais il est trop tôt pour avoir une vue claire de l’effet du télétravail sur la périurbanisation, phénomène qui n’est pas du tout neuf. Il faut relativiser un peu les choses."