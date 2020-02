Le tracé d'une nouvelle ligne de tram à Bruxelles dévoilé

La proposition de connexion entre le centre-ville de Bruxelles et Neder-Over-Heembeek a été relancée fin 2018 par le gouvernement bruxellois, la Ville de Bruxelles et la Stib. Une étude technique a été menée en 2019 sur l'impact, les avantages et les inconvénients des différents modes de transport pour une liaison entre la place Rogier et Neder-Over-Heembeek.