Le tunnel Léonard fermé, les files s'allongent

Grosses perturbations sur le ring à hauteur du tunnel Léonard. Ce dernier restera fermé une partie de la journée à cause de dommages détectés dans sa structure.

Automobiliste, il faudra prendre votre mal en patience ce vendredi si vous empruntez le ring de Bruxelles à hauteur du carrefour Léonard. Le tunnel Léonard est en effet fermé et le restera probablement toute la journée dans les deux sens, indique l'Agence flamande des routes et du trafic (Agentschap Wegen en Verkeer). A 8h00, on comptait environ 45 minutes d'embouteillages en provenance de la Flandre. En provenance de la Wallonie, des files de 30 minutes sont observées.