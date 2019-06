Le tunnel Léopold II complètement fermé dès ce vendredi soir

Comme l’été dernier, le plus grand tunnel routier de la capitale sera complètement fermé au trafic pendant deux mois. À partir de ce vendredi 28 juin à 22h jusqu’au 1er septembre , le tunnel Léopold II ne sera plus accessible aux automobilistes. La période estivale permet d’accélérer les travaux dans cet ouvrage d’art qui montre des signes de dégradation depuis quelques années. Concrètement, les travaux permettront entre autres de rénover les plafonds, les sorties de secours et les espaces techniques, d’adapter les égouts et d’intégrer de nouvelles canalisations d’eau pour les pompiers. Il est également question de renouveler la haute tension, les transformateurs et les extracteurs.

Ainsi, la capacité de la ligne de train S10 (Termonde – Bruxelles – Alost) sera plus élevée le matin et le soir. Les bus 13, 14, 20, 49 et 87 et les trams 19, 51 et 82 rouleront plus fréquemment. Pour ceux qui se décideraient à enfourcher la petite reine, la mise en place d’une piste cyclable ininterrompue sur l’avenue Charles-Quint et le boulevard Léopold II depuis la chaussée de Ninove et la chaussée de Zellik doit rendre le trajet plus sécurisé et agréable.