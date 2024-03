Les Cuisines Bruxelloises privées de produits locaux par l'Europe

Rappelée à l'ordre par la Commission européenne et sa doctrine de libre-échange, la Ville de Bruxelles a modifié l'objectif du Plan Climat visant à favoriser l'usage de produits durables et locaux par les Cuisines Bruxelloises.

Au conseil communal lundi dernier, la Ville de Bruxelles a modifié quelques lignes de son Plan Climat adopté en 2022 qui vise à atteindre la neutralité carbone en 2050 et à adapter son territoire aux effets des changements climatiques. Parmi les 400 actions de ce texte, on retrouvait la volonté suivante: "Au moins 50% des fruits et légumes des Cuisines Bruxelloises sont produits en Belgique et 10% à Bruxelles ou en périphérie."

Selon les services de la Commission européenne, les Cuisines Bruxelloises semblent avoir créé une préférence nationale dans les marchés de fourniture, ce qui n'est pas compatible avec le principe d'un marché ouvert.

Une préférence nationale incompatible

Les Cuisines Bruxelloises ont servi l'an dernier 5,5 millions de repas dans les écoles, crèches, hôpitaux et maisons de repos de la Ville de Bruxelles et de neuf autre communes de la Région-Capitale. L'idée était donc que cette dépense publique importante se fasse au bénéfice d'une agriculture locale et durable.

Mais cet objectif est désormais reformulé comme ceci : "Dans une logique de reterritorialisation de l’agriculture, et si les réglementations européennes en matière de marchés publics en vigueur le permettent, au moins 50% des fruits et légumes acquis par les Cuisines Bruxelloises sont issus de filières de production locales et contribuent aux objectifs de la stratégie européenne Farm To Fork."

Pas anodin, ce changement survient après une mise en garde de la Commission européenne. Dans un courrier transmis à la tutelle régionale, les services de la Commission indiquent que l'objectif initial de la Ville de Bruxelles ne respecte pas les principes de libre circulation des marchandises du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et d'ajouter que les Cuisines Bruxelloises semblent avoir créé une préférence nationale dans les marchés de fourniture, ce qui n'est pas compatible avec le principe d'un marché ouvert auquel tout producteur a librement accès dans des conditions de concurrence effective.

Lire aussi La Commission fronce les sourcils face au manque d'ambition climatique belge

"Avec les règles actuelles, seuls des grossistes exerçant une pression gigantesque sur les agriculteurs et les clients peuvent répondre à de tels marchés publics. Et nous sommes obligés de les prendre. " Benoît Hellings (Ecolo) Échevin bruxellois du Climat

Petits acteurs exclus

"Nous sommes légalistes donc nous avons adapté l'objectif litigieux", indique l'échevin bruxellois du Climat qui déplore toutefois la primauté du principe de libre-échange sur d'autres priorités telles que la relocalisation de l'agriculture.

"Nous commandons 500 tonnes de patates par an. Avec les règles actuelles, seuls des grossistes exerçant une pression gigantesque sur les agriculteurs et les clients peuvent répondre à de tels marchés publics. Et nous sommes obligés de les prendre. Récemment, nous avons annulé une commande de pommes bio qui allaient être acheminées depuis la Nouvelle-Zélande...", raconte Benoît Hellings (Ecolo).

L'écologiste affirme ne pas chercher à privilégier des acteurs en particulier. "On veut garantir la mise en concurrence de producteurs, mais dans un périmètre permettant de créer des filières d'écoulement pour des petites unités agricoles qui produisent local et bio et qui ont besoin de cette sécurisation. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible pour eux d’avoir accès aux marchés des pouvoirs locaux !"

Benoît Hellings n'est pas le seul édile à s'émouvoir de cette situation. Dans le dernier numéro de Wilfried, le bourgmestre de Bastogne, Benoît Lutgen (Les Engagés), fait part de son désir d'outrepasser la législation européenne en la matière. "Si je veux faire construire une grande statue de Wilfried sur le rond-point et choisir mon artiste, aucun souci. Mais si je veux offrir des produits locaux aux enfants des écoles, aux aînés dans les homes, je n'y arrive pas. On marche sur la tête..."

"Si l’on veut reconnecter le consommateur avec le producteur, il faut assouplir ces règles et intégrer le critère local dans les marchés publics." Benoît Hellings (Ecolo) Échevin bruxellois du Climat

Lobbying des villes

La Ville de Bruxelles a certes perdu une bataille, mais pas la guerre. Lundi, la majorité a fait voter la mise à disposition de 2,7 hectares de terres à Sterrebeek à des maraîchers qui fourniront, en échange de la concession, des légumes aux Cuisines Bruxelloises. Comme il s'agira d'une production propre, celle-ci ne sera pas soumise aux règles de marchés publics. Amené à se multiplier sur d'autres terrains en cas de succès, ce projet pilote ne représentera malgré tout qu'une partie infime des besoins.

En parallèle, Bruxelles va donc surtout s'employer à faire évoluer le droit européen. Une déclaration conjointe a d'ores et déjà été élaborée avec d'autres villes européennes, dont Paris, où l'adjointe à la maire, Audrey Pulvar, plaide aussi pour une exception alimentaire dans les marchés publics. Ce texte réclame la mise en cohérence des règles de la commande publique avec d'autres ambitions européennes en matière de qualité de l’eau, préservation des sols, baisse des émissions...

"Nous avons le feu vert du conseil communal pour mobiliser nos relations diplomatiques afin de faire adhérer un maximum de villes européennes à cette déclaration approuvée en janvier", se réjouit Benoît Hellings.

L'échevin bruxellois est convaincu qu'en se mettant ensemble, les pouvoirs locaux représentent un levier de transformation puissant pour le tissu agricole. "En faisant primer le libre échange sur toutes les autres considérations, les directives européennes rendent les intermédiaires tout-puissants. Si l’on veut reconnecter le consommateur avec le producteur, il faut assouplir ces règles et intégrer le critère local dans les marchés publics. Cela permet d’orienter et de financer la transition qui ne peut pas reposer uniquement sur la bonne volonté des producteurs, mais aussi sur les pouvoirs publics qui font le choix de commander ces produits."