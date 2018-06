Les Néerlandophones bloquent le décumul à Bruxelles

C'était dans l'air: le parlement bruxellois a rejeté ce vendredi après-midi la proposition d'ordonnance visant à instaurer un décumul intégral des fonctions de député et de bourgmestre ou échevin. La large majorité de voix (58 pour; 23 contre) à l'échelle de l'assemblée bruxelloise n'a pas suffi pour son adoption car elle n'a pas été accompagnée de la majorité requise dans chaque groupe linguistique.

Une majorité d'onze néerlandophones (Open Vld, CD&V et N-VA) ont voté contre. Les six votes favorables du sp.a et de Groen n'ont pas suffi.