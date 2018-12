Les PME bruxelloises aidées dès 10.000 euros investis

Depuis le début de la semaine, une partie du nouveau dispositif d’aides bruxelloises à la croissance des PME est entrée en vigueur. Celui-ci remplace les anciennes "aides à l’expansion économique" dont certaines étaient inadéquates, peu utilisées ou manquaient l’objectif, estime Didier Gosuin (DéFI), ministre régional de l’Économie. Concrètement, les TPE et PME sont éligibles dès aujourd’hui à la nouvelle mouture de la prime à l’investissement, qui constitue le plus gros morceau de cette politique de soutien aux entreprises.

Respecter la zone de basse émission

Au mois de mars prochain, une vingtaine d’autres incitants seront effectifs, assure Didier Gosuin. La plus importante: la "prime au recrutement pour projet économique de croissance". Seront éligibles, les PME de moins de trois ans et 3 employés et qui font 20% de croissance par an depuis trois ans. L’engagement d’un travailleur supplémentaire sera soutenu à hauteur de 20.000 euros la première année et 15.000 euros la deuxième année. Cette prime est cumulable avec les autres dispositifs de soutien au recrutement.