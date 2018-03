Les aides bruxelloises recentrées sur les PME

Le taux d’intervention augmente

Le deuxième axe du projet propose de centrer le système sur l’aide aux TPE et aux PME qui constituent 98% du tissu entrepreneurial bruxellois, justifie le ministre Gosuin. Pour les entreprises de moins de 50 employés le taux d’intervention de la Région sera plus élevé qu’auparavant (20% au lieu de 15% pour les aides à l’investissement par exemple). De nouvelles aides viendront compléter l’arsenal. Pour les entreprises naissantes, la "bourse de pré-activité" (un taux d’intervention allant jusqu’à 60% avec un plafond à 15.000 euros) qui ne couvrait jusqu’ici que les consultances, sera élargie aux études de marchés, à l’aide juridique ou encore à la réalisation de prototype et aux frais de garde d’enfants. Des aides à l’e-commerce et au coworking sont également introduites. Deux nouvelles aides sont adressées aux grandes entreprises. Elles s’appliquent aux reconversions industrielles ou changement de technologie (entre 35.000 et 50.000 euros en zone de développement) et à la validation des compétences des travailleurs. Les aides aux entreprises subissant des travaux publics (peu utilisées) et les aides en matière d’énergie (complexes) sont supprimées.