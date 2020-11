Les ambitions du pôle de loisirs Drohme fortement rabotées

Le rôle des pouvoirs publics dans le redéploiement de l’ancien hippodrome de Boitsfort est renforcé dans le nouveau masterplan. Des activités prévues par le concessionnaire privé ne verront pas le jour.

Le gouvernement bruxellois a récemment adopté un nouveau masterplan relatif au développement du site de l'ancien hippodrome de Boitsfort. Revu, l'équilibre global du projet tient compte des remarques exprimées par les riverains, le milieu associatif et les communes, affirment le ministre-président Rudi Vervoort (PS) et le ministre bruxellois de l'Environnement Alain Maron (Ecolo). Est-ce bientôt la fin d'une longue saga qui permettra de valoriser pleinement cette trentaine d'hectares de parc et de forêt en bordure de ville? Pour rappel, les permis d'environnement et d'urbanisme obtenus par Drohme font l'objet de recours en annulation, toujours pendants, au Conseil d'État.

Même si le communiqué de presse du gouvernement bruxellois évoque le "redéploiement" du projet d'exploitation du site, une lecture plus approfondie du masterplan permet plutôt de poser le constat suivant: le volet porté par des promoteurs privés est fortement raboté. C'est désormais acté: la patinoire, la plaine de jeux du Pesage, le jardin de l'Europe et la tyrolienne ne verront finalement jamais le jour. "Le restaurant locavore qui devait se situer dans l’extension de l’ancienne maison forestière, l’espace de méditation et la zone sportive sont également abandonnés", lit-on dans le nouveau masterplan.

Vue en plein écran Emphytéote des 32 ha du site, la SAU reste responsable de la coordination globale de son développement, tandis que son exploitation sera désormais partagée à parts presque égales entre Bruxelles Environnement (15,9 ha) et le concessionnaire privé Drohme (16,4 ha). ©doc

Sur quelles activités le concessionnaire privé pourra-t-il encore compter? La société anonyme Drohme Invest, filiale de VO Group, est chargée des travaux de réaménagement du golf qui permettront de libérer de l'espace en vue de l'implantation d'une plaine de jeux régionale. Un minigolf sera par ailleurs installé par ses soins entre le parcours principal et la future "prairie de détente". Des événements de loisirs seront organisés dans la Petite et la Grande Tribune ainsi que dans le village des Paris une fois que celui-ci aura été restauré par la SAU (Société d'Aménagement Urbain).

Le privé garde la main sur l'horeca avec la brasserie Le Pesage déjà exploitée à l'heure actuelle et le Club House situé au centre de l'anneau hippique. Enfin, c'est Drohme qui investira dans le développement d'un parcours des cimes, une sorte de balade dans les airs qui sera aménagée dans le boisement entre la piste et l’avenue de l’Hippodrome.

Sensibilisation à la nature

Alors que la Région bruxelloise reprend davantage la main sur l'exploitation du site, Bruxelles Environnement se voit confier la création de la sixième Porte de la forêt de Soignes, soit une sorte de zone tampon entre la forêt et la ville qui remplit des fonctions sociales, éducatives et sportives. De quoi compléter le réseau des portes d'entrée actuelles (Groenendael, Jesus Eik et le parc de Tervueren en Flandre, La Hulpe en Wallonie et le Rouge-Cloître à Bruxelles) qui a pour but de canaliser la majeure partie du flux des visiteurs pour préserver le cœur vulnérable de la forêt. Objectif affiché: sensibiliser les visiteurs au respect de la nature avant de les laisser déambuler au milieu des hêtres.

Vue en plein écran Sorte de de "sas" entre l’espace plutôt récréatif du site et l’espace naturel que représente la forêt de Soignes, la Maison de la Forêt sera une des installations-clés du site pour la réalisation d’activités d’éducation à l’environnement. ©doc

Concrètement, cette volonté se traduira par la mise en place d'une Maison de la Forêt programmant des activités d'éducation à l'environnement. Au sein de la future plaine de jeux régionale (9.400 m2), un espace permettra de prolonger l’expérience de visite de la Maison de la Forêt au travers d'un parcours sensoriel et d'un lieu d'accueil de prestations diverses (histoires contées, classes en plein air...).

Un parc linéaire

Principal reliquat patrimonial de l'hippodrome, la piste sera réaménagée de manière à faciliter le passage des vélos d’enfants, des poussettes et véhicules pour personnes à mobilité réduite (PMR). Ce nouveau "parc linéaire" sera longé d'un parcours d'activités didactiques. À partir de 2023, un belvédère offrant au public un point de vue inédit sur la canopée de la forêt de Soignes pourrait également être installé par Bruxelles Environnement.