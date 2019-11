Les blouses blanches et les fonctionnaires bruxellois en grève jeudi

C'était attendu, c'est désormais officiel. Les employés et fonctionnaires les travailleurs des 19 communes bruxelloises, des CPAS et des cinq hôpitaux publics de la région (Baron Lambert, Etterbeek-Ixelles, Molière-Longchamp et Joseph Bracops) seront en grève jeudi et mèneront une action en front commun devant le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort dès 10h00, annoncent les syndicats dans un communiqué mercredi.