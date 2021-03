Les bourgmestres bruxellois discuteront du couvre-feu restreint en cours de semaine

La Région de Bruxelles-Capitale a décidé de faire cavalier seul en termes de couvre-feu lors de l'avant-dernier Comité de concertation , le maintenant entre 22h et 6h du matin, là où la Wallonie se rangeait du côté des horaires fédéraux: tout le monde chez soi entre minuit et 5 heures .

Actuellement, plus de 50% des contaminations à Bruxelles sont dues au variant britannique, plus contagieux.

Bruxelles en mauvaise posture

Vendredi, le comité de concertation a décidé de mesures d'assouplissement du confinement en trois vagues d'ici le début de mois de mai, et liées à l'évolution de la pandémie. Or selon la commission communautaire commune, le taux d'incidence - le nombre d'infections pour 100.000 habitants - a augmenté significativement au cours des derniers jours à Bruxelles, passant à 344 vendredi, contre 287 le 26 février dernier. Le taux de positivité est passé de 7,5% le 26 février à 7,6%, vendredi dernier, alors que le nombre de tests effectués est en légère augmentation. Actuellement, plus de 50% des contaminations sont dues au variant britannique, plus contagieux. Les autres variants sont également en augmentation à Bruxelles.