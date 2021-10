Les bourgmestres et échevins bruxellois bientôt augmentés

Promise pour 2020, l'ordonnance instaurant le décumul intégral entre la fonction de parlementaire et un mandat exécutif local n'est toujours pas adoptée en Région bruxelloise. Pour justifier ce retard pris par rapport au délai inscrit dans l'accord de majorité, le ministre bruxellois Bernard Clerfayt (DéFI), en charge des Pouvoirs locaux, avait expliqué en mars dernier qu'il souhaitait inscrire le décumul dans une réforme plus globale de la gouvernance locale.

Référence à l'indemnité parlementaire

Des indemnités de sortie sous certaines conditions

Autre nouveauté qui pourrait faire grincer des dents: des indemnités de sortie pour les bourgmestres et échevins sous certaines conditions. Par exemple, en cas de démission pour raisons médicales ou si le mandat de l'intéressé prend fin sans être renouvelé et que le mandataire n'accepte pas de nouveau mandat exécutif et ne touche aucun revenu supérieur à l'indemnité de sortie. Le montant serait déterminé par le dernier salaire perçu et le nombre d'années pendant lesquelles le mandat a été exercé, avec un plafond fixé à 12 mois d'allocation de sortie.