Les bus De Lijn évitent la gare du Nord

Face au manque d'hygiène et à la présence présumée de maladies à l'arrêt de la gare Bruxelles-Nord, les syndicats de la société de transport, De Lijn, réagissent: leurs chauffeurs n'arrêteront plus les bus là-bas.

Les bus de la société de transports en commun flamande De Lijn délaissent l'arrêt à la gare de Bruxelles-Nord pour désormais s'arrêter à proximité de la place Rogier. Ce sera leur nouveau point de départ et de terminus, a indiqué la société.

En novembre dernier, le ministre flamand de la Mobilité, Ben Weyts, avait déjà menacé de fermer les arrêts de De Lijn à la gare du Nord à cause des nuisances causées par les sans-abris, notamment les migrants. Le manque d'hygiène reste une des raisons de la décision du jour. La presse flamande a même la semaine dernière rapporté des cas de gale, de tuberculose et de malaria au sein d'un groupe de migrants en transit qui séjourne à la gare. Une affirmation entre-temps démentie par l'ONG Médecins du Monde.

Craignant des maladies, les syndicats ACV, ACOD et ACLVB ont donc convenu que les chauffeurs ne s'arrêteront plus aux abords de la gare. La direction de De Lijn assure comprendre les préoccupations des syndicats et des employés. Elle rencontrera ce lundi les syndicats lundi.