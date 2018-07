Les chaudières à mazout interdites à Bruxelles dès 2025

La ministre bruxelloise de l'Environnement Céline Fremault l'a officialisé ce mercredi: le gouvernement bruxellois avait adopté le 12 juin dernier le principe d'avancer de 2035 à 2025 l'interdiction d'installer des chaudières à mazout pour le chauffage et l'eau chaude.

