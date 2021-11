Les chauffeurs Uber contraints de cesser d'opérer dès ce vendredi à Bruxelles

"Cela signifie qu'à partir de ce vendredi 26 novembre, à 18h00, 2.000 conducteurs bruxellois titulaires d'une licence LVC perdront leurs sources de revenus, et que des centaines de milliers de passagers n'auront plus accès à ces options de transport sûres et abordables", a-t-elle commenté. "Cette décision a été prise sur la base d'une réglementation obsolète, rédigée à une époque antérieure aux smartphones, que le gouvernement a promis de réformer au cours des sept dernières années, exercice auquel il a échoué", a déclaré Laurent Slits, qui dirige les opérations d'Uber en Belgique.