Les clients bruxellois d'Octa+ ne subiront pas de coupures d'énergie

Selon les textes législatifs en vigueur, un scénario de reprise automatique des clients devrait se mettre en place. "En cas de faillite ou de retrait de l'autorisation de fourniture d'un fournisseur, l'alimentation des clients finals sera assurée par le fournisseur par défaut aux conditions de la fourniture par défaut pour une durée maximale d'un an", lit-on dans l'ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz et de l'électricité en Région bruxelloise. Le fournisseur par défaut pourrait être l'opérateur historique, à savoir Engie.

Nouveau cadre en vue

Octa+ avait déjà fait savoir en juillet qu'elle ne conclurait plus de nouveaux contrats à Bruxelles. En décidant cette fois d'abandonner ses clients, la société déclenche une procédure plus exceptionnelle. Et se justifie en invoquant le cadre régulatoire bruxellois trop strict et le poids trop grand des impayés qui pèse sur les seuls fournisseurs.