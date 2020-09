Les défis ne manqueront pas pour le futur recteur de l'ULB

Financement

Rappelons-le, l’enseignement supérieur en FWB fonctionne depuis la fin des années 90 selon le principe de l’enveloppe fermée. Dans les faits, cela veut dire qu’au fur et à mesure qu’augmente le nombre de jeunes s’inscrivant dans les universités et hautes écoles, le montant moyen dont ces établissements disposent pour encadrer et former chacun d’eux diminue.