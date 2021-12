Les derniers diesels sans filtre bannis de la Région bruxelloise

Une grosse fournée de véhicules est écartée de la zone de basses émissions bruxelloise à partir de ce 1er janvier 2022. Une étape contestée, mais nécessaire au regard des mesures des émissions réelles de ces voitures.

Même si une période de tolérance de trois mois est de mise en ce qui concerne les amendes, les véhicules diesel certifiés selon la norme Euro 4 sont officiellement bannis de la Région bruxelloise à partir de ce samedi 1er janvier 2022.

Environ 76.500 véhicules de 11 ans et plus, immatriculés en Belgique et qui circulent en Région bruxelloise, sont concernés (dont 25.000 immatriculés à Bruxelles). C'est l'une des conséquences de la zone de basses émissions dont les critères sont devenus de plus en plus restrictifs depuis son instauration en janvier 2018.

Début décembre, l'association Touring demandait, en vain, au gouvernement bruxellois de ne sanctionner les diesels Euro 4 qu'à partir de 2023 afin de laisser plus de temps aux citoyens touchés par la crise covid pour trouver un autre véhicule. À chaque nouvelle étape, la LEZ (low emission zone) suscite toujours plus de résistance.

Déplacer la pollution?

L'explication est simple: les cohortes d'automobilistes concernés sont toujours plus importantes. Et les véhicules sous le coup de l'interdiction seraient en parfait état de marche, selon des propriétaires contrariés.

Et de rappeler les effets pervers des zones de basses émissions qui débouchent sur une accélération du parc automobile, chez nous, tandis que les véhicules jugés trop polluants sont envoyés dans des pays aux normes moins strictes. La LEZ consisterait-elle alors simplement à déplacer la pollution?

Les autorités l'ont souvent rappelé: l'objectif de la mesure n'est pas de remplacer chaque véhicule "sale" par un véhicule plus propre. D'où l'importance du renforcement de la prime Bruxell'Air, un pack mobilité destiné aux Bruxellois qui radient leur plaque d'immatriculation.

Les pouvoirs publics insistent aussi sur la nécessité de lutter contre la pollution de l'air, à l'origine d'environ 9.000 décès par an en Belgique, selon l'Agence européenne de l'environnement.

Mené en automne dernier dans le cadre de l'initiative TRUE (The real urban emissions initiative) qui vise à fournir aux villes des données concernant les émissions réelles de leurs flottes de véhicules, le projet Remote sensing a largement conforté le gouvernement bruxellois dans son action. Bruxelles Environnement, en partenariat avec l'International council for clean transportation (ICCT), a mesuré pendant plusieurs semaines les émissions réelles – sur la route – de plus de 130.000 véhicules à huit endroits de la Région bruxelloise.

Une catégorie très polluante

12 % Alors que les voitures diesel Euro 4 ne représentaient que 12% du parc automobile testé à Bruxelles, elles étaient responsables de 47% des particules (PM) mesurées à l’échappement.

Résultats? Alors que les voitures diesel Euro 4 ne représentaient que 12% du parc automobile testé à Bruxelles, elles étaient responsables de 47% des émissions de particules (PM, pour particulate matter) mesurées à l'échappement et d'un quart des émissions d'oxyde d'azote (NOx).

De même, les véhicules diesel Euro 4 représentaient 15% du parc de véhicules utilitaires légers (VUL) mesurés, mais produisaient plus de la moitié des émissions totales de PM à l'échappement pour cette catégorie. "Les résultats indiquent que les nouvelles exigences de la LEZ n'affecteront qu'un petit pourcentage du parc, mais auront un bénéfice conséquent en termes de réduction des émissions de gaz à l'échappement des véhicules circulant dans la ville, en particulier les émissions de PM", concluent les auteurs de l'étude TRUE.

En collaboration avec le centre de contrôle technique La sécurité automobile et le Goca Flandre, des mesures complémentaires du nombre de particules à l'échappement (mesures PN pour particulate number) ont aussi été réalisées pour un échantillon d'environ 600 véhicules. Les plus fortes concentrations de PN concernaient les véhicules diesel pré-Euro 5 qui ne sont pas équipés de filtres à particules.

Bénéfices

Selon les auteurs, il s'agit d'une preuve supplémentaire que l'étape franchie ce 1er janvier 2022 produira des bénéfices importants en termes d'émissions.

Vous l'aurez compris, aux yeux des initiateurs de TRUE, les autorités bruxelloises ne vont donc pas trop vite en besogne, au contraire. Ils suggèrent d'ailleurs d'interdire plus tôt les voitures et véhicules utilitaires légers diesel Euro 5 autorisés dans la LEZ jusqu'en 2025. Selon les données collectées en automne, ces véhicules produisent 40% des émissions totales de NOx des voitures particulières et presque 50% des émissions totales de véhicules utilitaires légers.