Les désaccords balayés dans le secteur des titres-services

Les patrons et les syndicats du secteur des titres-services sont parvenus à un protocole d'accord visant à rehausser le salaire des aides-ménagères.

Après des mois de discussions, les représentants des travailleurs et les patrons du secteur des titres-services sont parvenus, ce lundi soir, à un protocole d'accord visant à rehausser le salaire des travailleurs.

Une augmentation des salaires bruts de 0,8% à partir du 1er janvier 2020, un chèque cadeau de 20 euros et une indemnité de 10% en plus du salaire brut pour les heures de repassage à domicile figurent notamment dans le texte. Des mesures pour le bien-être des travailleurs et pour contrecarrer le dumping social, mais aussi une charte contre les comportements inappropriés sont également prévues.