Les dispatchings de la Stib et de Bruxelles Mobilité enfin réunis

Annoncé en 2017 par le gouvernement bruxellois, le centre intégré de mobilité qui regroupe tous les dispatchings de la Stib et le centre de gestion du trafic de Bruxelles Mobilité est désormais opérationnel.

"Cela roule bien ce matin?", demande la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen). Les dizaines d'écrans présents dans la salle montrent en temps réel de grands axes bruxellois où la circulation semble plutôt fluide en cette rentrée scolaire. "C'est tout doucement la fin de l'heure de pointe", glisse un agent du centre de gestion du trafic de Bruxelles Mobilité où l'on assure le monitoring du réseau routier et des tunnels que l'on peut d'ailleurs fermer à distance pour des raisons de sécurité.

En avril dernier, le centre de mobilité a quitté le sombre CCN de la Gare du Nord pour s'installer dans de nouveaux locaux flambant neufs partagés avec la Stib. Ce déménagement, imaginé au lendemain des attentats de 2016, a permis à Bruxelles Mobilité de moderniser ses systèmes informatiques. Une voiture à l'arrêt ou une collision entre véhicules sont immédiatement repérées grâce au système de détection automatique d'incidents . "Cela nous permet d'intervenir plus rapidement."

Dans ce nouveau Brussels Mobility Center situé à proximité de la Gare Centrale, on retrouve désormais aussi les six dispatchings de la Stib auparavant répartis sur différents sites dont la station de métro Parc en cours de rénovation. "On a rassemblé des équipes avec des cultures de travail différentes. Le défi était donc de permettre à chacun de se concentrer sur son travail tout en collaborant. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu des espaces communs pour communiquer", explique Didier Dumont, chef de projet à la Stib.