Les écoles du réseau officiel risquent de perdre 30 millions d'euros

D’autant qu’à ce dossier se greffe également aujourd’hui la question du financement de cette entité. Avec une épine solidement plantée dans le pied du gouvernement: la fin programmée, en décembre 2018, d’ une dérogation accordée aux écoles de l’enseignement l’officiel dans le cadre des accords de la Saint Boniface. Dérogation qui permettait à un certain nombre d’écoles d’échapper au rééquilibrage des subventions accordées au libre et à l’officiel.

L’extinction de cette dérogation fin 2018 risque de faire perdre 30 millions d’euros à l’enseignement officiel, soit 10% de sa dotation. Dans le clan socialiste, on dit aujourd’hui avant tout vouloir trouver une solution pour donner suffisamment de moyens à la coupole qui chapeautera l’enseignement officiel, alors que ses moyens vont être réduits. "C’est ça qui nous importe aujourd’hui. La question de la forme juridique à donner à la nouvelle coupole de l’enseignement officiel est secondaire face à cela", dit on au PS. Ce qu’il faut donc aussi (et avant tout), c’est trouver comment on finance cette structure, afin de lui apporter suffisamment de moyens en personnel pour fonctionner.