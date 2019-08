Les facilités de retour au Conseil d'État

Les quatre communes précitées n’ont pas changé leur fusil d’épaule lors du triple scrutin du 26 mai 2019. Et comme aux élections communales, la décision d’envoyer des convocations en français a été cassée par Liesbeth Homans. Rhode-St-Genèse, Wezembeek-Oppem, Drogenbos et Linkebeek entendent bien faire annuler cette annulation. "Même si les francophones ont bien reçu leur convocation et même si j’ai été nommé entre-temps, on ne veut pas rester sur des décisions contraires à la bonne application de la loi linguistique sans aller en appel. On espère que ces problématiques communautaires seront définitivement mises au placard", commente Pierre Rolin, bourgmestre de Rhode-St-Genèse.