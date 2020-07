Les filières des soins de santé, des garanties pour l'emploi

Les diplômes des filières des soins de santé et de l'éducation sont porteurs pour trouver un job à Bruxelles. Le quartier où vous vivez compte aussi.

En Région bruxelloise, les chances pour les jeunes de décrocher un emploi augmentent avec leur niveau d'études. Toutefois, l'origine et le lieu de résidence de ceux-ci influent aussi sur les perspectives d'emploi, conclut view.brussels, l'office bruxellois de l'emploi et de la formation, dans une étude parue ce lundi.

Chaque été, quelque 6.000 jeunes Bruxellois s'inscrivent comme chercheurs d'emploi auprès de l'office régional Actiris . Un an plus tard, 54,9% d'entre eux disposent d'un job.

Diplôme = atout

Sans surprise, les titulaires de baccalauréat (77,5%) et de master (75%) ont plus de chances de trouver un emploi rapidement. Environ la moitié des jeunes diplômés du secondaire décrochent, quant à eux, un travail dans l'année. Pour ceux qui n'ont pas de diplôme, ils ne sont plus qu'un tiers à obtenir un job dans les douze mois.