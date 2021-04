Les finances des maisons de repos bruxelloises sous pression

Plan Renault

Le bât blesse en Région bruxelloise

Pour trois raisons: d'abord pour son offre actuellement excédentaire de lits; ensuite, pour le montant global des loyers; enfin, pour le manque de soutien du gouvernement bruxellois au secteur concerné. Un refrain déjà entonné par d'autres. "En Wallonie et en Flandre, avant la pandémie, on atteignait des taux d'occupation des lits disponibles de l'ordre de 94,5%, ce qui correspond, vu les entrées et sorties, à une quasi-saturation. Par contre, à Bruxelles, sur les 15.000 lits disponibles, 11.000 seulement étaient remplis. Or, tous les frais fixes sont en moyenne plus importants dans la capitale, à commencer par les loyers. Si vous ne remplissez pas un lit, comme dans le secteur hôtelier, la perte est sèche et définitive. Le loyer et les salaires courent, mais vous n'avez plus les rentrées pour les honorer. Et le soutien financier qui nous est promis en Région bruxelloise, un peu comme pour les restaurateurs, est trop réduit - dans la durée et dans le montant - par rapport à nos coûts structurels", détaille le secrétaire général.