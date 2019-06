Les grands chantiers à prévoir à Bruxelles cet été

L'été est synonyme de travaux pour les Bruxellois. A quoi s'attendre cette année? On fait le point.

Bruxelles Mobilité prévient: plusieurs chantiers vont perturber les grands axes cet été... et pour certains les travaux débutent déjà ce mardi. Petit tour d'horizon.

1) Le tunnel Léopold II complètement fermé

Le tunnel Léopold II sera fermé durant les deux mois d'été, dans le cadre de sa rénovation complète. La circulation y sera interdite dès la nuit du 28 juin . En prévision de cette fermeture, un sens unique sera instauré dès le 15 juin autour du Parc Elisabeth et de la Basilique afin d'éviter que le trafic de transit ne pénètre dans les quartiers d'habitation. Les bus circuleront dans le sens des aiguilles d'une montre et les voitures dans le sens contraire jusqu'au 1er septembre. "Les travaux préparatoires à la mise en œuvre du sens unique démarrent ce mardi 11 juin", signale Bruxelles Mobilité.

2) Entretien du tunnel Rogier

Le tunnel Rogier fera également l'objet d'un entretien approfondi à partir du 28 juin. Dans un premier temps, il sera fermé en direction de la Basilique. "Les deux sens de circulation seront maintenus via le pertuis du tunnel direction Midi sur une seule bande dans chaque sens", précise Bruxelles Mobilité. Mi-août, cette situation sera inversée: fermeture dans la direction Midi et les deux sens de circulation maintenus via le pertuis du tunnel direction Basilique. La réouverture du tunnel est prévue le 1er septembre, mais les travaux se poursuivront de nuit jusqu'à fin novembre.