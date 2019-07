Les grands parcs immobiliers bruxellois forcés de réduire leur consommation énergétique

Testé depuis 2006 sur base volontaire par des communes, des écoles, des hôpitaux et des sociétés de logement, le plan local d’action pour la gestion énergétique (Plage) est désormais contraignant pour tous les organismes publics et privés propriétaires ou occupants de grands parcs immobiliers en Région bruxelloise. Toute entreprise, ASBL ou fondation disposant d’une superficie égale ou supérieure à 100.000m² est soumise à cette obligation. Au nom de l’exemplarité des pouvoirs publics, les seuils fixés pour ces derniers sont inférieurs: à partir de 250 m² pour les autorités fédérales, régionales ou communautaires (Parlements, cabinets ministériels…) et à partir de 50.000m² pour les autres pouvoirs publics tels que les administrations communales, les CPAS, les organismes d’intérêt public, les institutions européennes et internationales.