Les habitants bruxellois mesurent la qualité de l'air

Durant quatre semaine et dans douze communes de la capitale, les Bruxellois vont mesurer la qualité de l'air. Des éprouvettes vont être installées sur les façades des maisons dans les différentes communes.

A Bruxelles, ce sont les habitants qui mesurent la qualité de l'air. Durant quatre semaines et dans douze communes en Région bruxelloise à partir de ce week-end, les habitants mesureront la qualité de l'air de leur quartier.

L'initiative a été lancée par les sections locales d'Ecolo et Groen . Elles veulent lutter, avec leur action NO2 Pollution, contre la pollution de l'air.

Annemie Maes, députée bruxelloise, dénonce le fait que plus de 600 habitants bruxellois décèdent prématurément chaque année en raison de la pollution de l'air. Elle ajoute aussi que des concentrations trop élevées de particules fines et de dioxyde d'azote (NO2) engendrent des problèmes respiratoires, des cancers, des attaques cardiaques et des maladies pulmonaires. "Le gouvernement bruxellois fait trop peu contre cette pollution. Il n'y a ainsi pas assez de stations de mesures pour vérifier la qualité de l'air."