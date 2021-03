Les initiatives multilingues cartographiées à Bruxelles

Dans sa note d'orientation consacrée à la politique du multilinguisme présentée fin 2019, le ministre bruxellois Sven Gatz (Open Vld) avait annoncé que les budgets, très limités dans un premier temps, serviraient d'abord à cartographier l'offre existante . C'est chose faite. Et les auteurs de cette analyse réalisée par le Brussels Studies Institute (BSI) de la VUB et de l'ULB en ont extrait les grandes lignes au parlement régional ce lundi.

Seules les initiatives combinant le français, le néerlandais avec l'anglais ou une autre langue ont été retenues. Le second critère était d'avoir un public cible de cent personnes au moins. C'est ainsi qu'une centaine d'initiatives sont désormais répertoriées et classées dans quatre catégories: éducation et formation; outils et supports; information-promotion; offre, service et organisations multilingues. "L'objectif n'était pas de dresser une liste exhaustive, mais d'avoir une image de la diversité des initiatives du multilinguisme et d'identifier les éventuelles lacunes", précise Aurélie Tibbaut (Policy Lab SciencePo ULB).