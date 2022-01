Les licences de taxis électriques annulées par le Conseil d'État

Un candidat évincé lors du processus de sélection de 2013 a une nouvelle fois obtenu gain de cause devant le Conseil d'État. Des points attribués aux candidats ont été modifiés sans raison valable.

Pour la troisième fois, le Conseil d'État a annulé l'arrêté d'attribution des autorisations de taxis électriques de 2013. Mais avec, cette fois-ci, une différence de taille: cette annulation décidée fin 2021 est prononcée sans possibilité de laisser subsister les effets de l'arrêté contrairement aux deux décisions précédentes. En clair, cela signifie que les exploitants de taxis électriques en Région bruxelloise ne sont plus autorisés à utiliser ces véhicules .

Comment en est-on arrivé là? En 2016, le Conseil d'État avait déjà donné raison à la SPRL Rayane & Partners à l'initiative d'un recours en annulation. Candidat évincé de peu lors de l'attribution d'une cinquantaine de licences pour les premiers taxis électriques trois ans plus tôt, le dirigeant de cette société avait notamment dénoncé le manque de transparence dans la notation de sous-critères lors du processus de sélection.

Au nom de l'intérêt des exploitants déjà en activité et du principe de continuité du service, l'instance avait toutefois ordonné le maintien des effets de l'acte attaqué pour une durée de quatre mois. Soit le temps pour la Région bruxelloise de désigner à nouveau, sur des bases modifiées, les bénéficiaires des licences électriques. Mais sur base du recours d'un autre candidat, le nouvel arrêté d'attribution de 2017 sera également annulé par le Conseil d'État qui constate que la Région bruxelloise a continué à tenir compte des critères sanctionnés.

La Région corrige ensuite le tir et ne fait plus référence aux critères jugés imprévisibles dans son troisième arrêté d'attribution de 2019. La SPRL Rayane & Partners qui se retrouve encore plus bas dans le classement attaque une nouvelle fois l'arrêté au prétexte que des points attribués à différents candidats (pour la catégorie confort) ont été modifiés en cours de route.